United Internet Aktie News: United Internet am Freitagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 21,22 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:43 Uhr um 1,8 Prozent auf 21,22 EUR nach. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 21,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.684 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,10 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,504 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,86 EUR.

United Internet veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.483,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.483,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagnachmittag

Schwacher Handel: TecDAX notiert mittags im Minus