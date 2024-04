United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 21,38 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 21,38 EUR. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,34 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 21,52 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.610 Stück gehandelt.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,504 EUR aus. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 27,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 10.11.2023. Der Umsatz wurde auf 1.483,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.483,00 EUR umgesetzt worden waren.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je United Internet-Aktie.

