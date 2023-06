United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag fester

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 14,16 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 168.556 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2022 bei 30,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 54,17 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,26 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,36 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,33 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von United Internet.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Aroundtown- und United Internet-Aktien leichter: JPMorgan rechnet mit Abstieg deutscher Unternehmen aus Stoxx 600

United Internet-Aktie sinkt: 1&1-Mutter macht mehr Umsatz - Hohe Netzaufbaukosten verringern aber Gewinn

Deutsche Telekom-Aktie tiefer: Telekom treibt Glasfaser-Ausbau in Deutschland voran

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse