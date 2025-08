United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Mittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 24,88 EUR ab.

Um 11:36 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 24,88 EUR. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 24,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 13.059 Stück.

Bei 25,88 EUR erreichte der Titel am 15.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 41,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,671 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,19 EUR an.

United Internet ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,64 Mrd. EUR gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2025 aus.

