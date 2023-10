United Internet Aktie News: United Internet am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 19,84 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 19,84 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,74 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.033 United Internet-Aktien.

Bei 22,87 EUR markierte der Titel am 18.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 15,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,31 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 10.11.2022 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.443,70 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2023 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

