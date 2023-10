United Internet Aktie News: United Internet verbilligt sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 20,18 EUR.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 20,18 EUR. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,74 EUR ab. Mit einem Wert von 20,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 113.858 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 22,87 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 11,76 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,65 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 27,31 EUR.

Am 10.11.2022 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.443,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

