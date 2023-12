United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 20,28 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 20,28 EUR zu. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,28 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.556 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 22,87 EUR markierte der Titel am 18.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,77 Prozent. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 26,63 EUR angegeben.

Am 10.11.2023 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,02 EUR je Aktie.

