United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Donnerstagmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 16,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 11:43 Uhr 2,4 Prozent. Bei 16,20 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 64.385 United Internet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 52,10 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,00 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,500 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 30,13 EUR.

Am 12.11.2024 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,56 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte United Internet am 20.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

