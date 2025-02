United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagnachmittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 16,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:48 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 16,10 EUR nach oben. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,21 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,92 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111.428 Stück gehandelt.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 24,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 34,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,44 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,13 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 12.11.2024 vor. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,56 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte United Internet am 20.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren angefallen

XETRA-Handel: TecDAX liegt im Plus