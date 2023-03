United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die Aktie verlor um 15:37 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 20,41 EUR. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 20,26 EUR. Bei 20,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91.021 Stück gehandelt.

Am 29.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 32,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 36,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 18,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2022). Abschläge von 12,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent auf 1.483,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.392,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 27.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,22 EUR fest.

