United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 22,26 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 22,26 EUR zu. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,28 EUR an. Bei 22,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.094 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 11,17 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 44,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,504 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 28,64 EUR angegeben.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.483,00 EUR im Vergleich zu 1.443,70 EUR im Vorjahresquartal.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je United Internet-Aktie.

