United Internet Aktie News: United Internet legt am Montagmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 22,64 EUR nach oben.

Um 11:45 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 22,64 EUR zu. Bei 22,66 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.155 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 25,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 10,69 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 45,32 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,512 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,14 EUR.

United Internet ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,62 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,53 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte United Internet am 08.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren angefallen

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start des Montagshandels im Plus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge