United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 22,36 EUR.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 22,36 EUR ab. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 22,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 161 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 80,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,512 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 21.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,62 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je United Internet-Aktie.

