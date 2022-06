United Internet Aktie News: United Internet verbilligt sich am Montagmittag

Um 06.06.2022 12:22:00 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 30,52 EUR ab. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,41 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,80 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 28.874 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2021 auf bis zu 37,67 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,24 EUR am 07.03.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,51 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,58 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1.443,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.392,19 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,70 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 16.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 2,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

