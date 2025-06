United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 23,86 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 23,86 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,00 EUR aus. Bei 23,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 56.956 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 24,28 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 1,76 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 38,89 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,720 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 12.05.2025. Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte United Internet am 07.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

