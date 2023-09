United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 18,31 EUR zu.

Das Papier von United Internet konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 18,31 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 18,61 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.046 United Internet-Aktien.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 26,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2023 (12,38 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,35 EUR.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 1.443,70 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von United Internet wird am 10.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 2,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

