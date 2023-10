United Internet Aktie News: United Internet am Freitagvormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 20,30 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 20,30 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 20,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.182 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 22,87 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,66 Prozent hinzugewinnen. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Mit Abgaben von 39,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,31 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2023 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

