United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von United Internet gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 20,06 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 20,06 EUR nach oben. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,18 EUR an. Bei 19,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 73.239 Stück.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,87 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 14,01 Prozent wieder erreichen. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,29 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,98 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 10.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 EUR, nach 0,65 EUR im Vorjahresvergleich. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,02 EUR je Aktie aus.

