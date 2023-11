United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Montagvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 20,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 20,00 EUR zu. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 20,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.229 United Internet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,87 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 14,35 Prozent Luft nach oben. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 38,10 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,98 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.483,00 EUR im Vergleich zu 1.443,70 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 12.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

