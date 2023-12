United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag nahe Nulllinie

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die United Internet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 20,44 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr bei 20,44 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 20,56 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,34 EUR nach. Mit einem Wert von 20,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.990 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 22,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 10,63 Prozent niedriger. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 65,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,63 EUR an.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte United Internet am 27.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

