United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,82 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,82 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 23,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.708 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 48,03 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 28,03 EUR.

Am 10.11.2023 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,92 EUR je Aktie aus.

