United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag billiger

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 23,78 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 23,78 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 23,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 62.903 United Internet-Aktien.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 47,94 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,03 EUR aus.

Am 10.11.2023 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1.443,70 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,92 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

