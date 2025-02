United Internet Aktie News: United Internet am Freitagmittag kaum bewegt

Kursverlauf

Die Aktie von United Internet zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die United Internet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 16,36 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 16,36 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,42 EUR an. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 16,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,30 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.032 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 24,64 EUR. Gewinne von 50,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 10,88 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 30,13 EUR.

Am 12.11.2024 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,56 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 20.03.2025 gerechnet.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

