United Internet Aktie News: United Internet gibt am Freitagvormittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 16,30 EUR ab.

Um 09:05 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 16,30 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 16,28 EUR. Mit einem Wert von 16,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.917 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 24,64 EUR. 51,17 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,500 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,13 EUR.

United Internet veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 20.03.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2024 1,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

