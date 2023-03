United Internet Aktie News: United Internet am Mittag fester

Das Papier von United Internet konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 20,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 20,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.122 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,33 EUR) erklomm das Papier am 29.03.2022. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 36,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.12.2022 bei 18,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,29 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.392,30 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.03.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 27.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

United Internet-Aktie abgeschlagen: Aktienrückkauf in dreistelliger Millionenhöhe

Hot Stocks heute: United Internet - ein Börsenrückzug könnte das Ziel sein

1&1-Aktie tiefer: 1&1 will mögliche Behinderung durch Vodafone untersuchen lassen

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse