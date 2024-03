United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit stabiler Tendenz

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der United Internet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 22,30 EUR.

Mit einem Wert von 22,30 EUR bewegte sich die United Internet-Aktie um 11:45 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 22,36 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,08 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 34.937 Stück.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 80,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,504 EUR belaufen. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 28,64 EUR.

Am 10.11.2023 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1.443,70 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 20.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain

Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag im Aufwind