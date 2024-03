United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 22,78 EUR zu.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 22,78 EUR. Bei 22,90 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,18 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 98.778 Aktien.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,01 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,504 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,64 EUR an.

Am 10.11.2023 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 20.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von United Internet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,90 EUR je United Internet-Aktie.

