United Internet Aktie News: United Internet verliert am Donnerstagvormittag

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 22,20 EUR.

Die United Internet-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 22,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 22,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.600 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,06 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 44,23 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,504 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,64 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain

Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag im Aufwind