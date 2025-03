United Internet Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von United Internet

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 18,82 EUR ab.

Das Papier von United Internet befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 18,82 EUR ab. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 18,57 EUR ein. Bei 18,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 66.975 Aktien.

Bei einem Wert von 24,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2024). Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 23,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 22,53 Prozent Luft nach unten.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,492 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,30 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 12.11.2024. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,57 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 01.04.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

