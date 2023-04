United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Freitagmittag fester

Um 17:35 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 15,10 EUR nach oben. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,20 EUR an. Bei 14,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 321.606 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2022 bei 31,93 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 52,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 14,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 1,48 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,29 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,20 Prozent auf 1.483,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.383,40 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte United Internet am 10.05.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

