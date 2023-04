United Internet Aktie News: United Internet schiebt sich am Vormittag vor

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 15,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 15,20 EUR. Bei 14,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 321.606 United Internet-Aktien.

Am 14.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2023 (14,88 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 1,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,29 EUR.

Am 10.11.2022 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.443,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.383,40 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte United Internet am 10.05.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Aktie aus.

