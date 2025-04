United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 16,64 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 16,64 EUR abwärts. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 15,65 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 281.598 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 24,64 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 32,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,482 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 29,30 EUR.

United Internet veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,51 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,62 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte United Internet am 12.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,60 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende zurück

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge

Börse Frankfurt: TecDAX sackt mittags ab