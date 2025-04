United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag weit abgeschlagen

United Internet im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 9,5 Prozent auf 15,73 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 9,5 Prozent im Minus bei 15,73 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,65 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.363 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 24,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 7,31 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,482 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,30 EUR je United Internet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 12.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,62 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 12.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

