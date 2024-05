United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 23,58 EUR.

Die Aktie legte um 11:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 23,58 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 23,70 EUR. Bei 23,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.952 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 47,50 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,512 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,14 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,62 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte United Internet die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

