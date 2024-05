United Internet Aktie News: United Internet schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 23,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 23,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 23,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 134.278 United Internet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,06 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 7,37 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 46,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,512 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,57 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 21.03.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,62 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,53 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsende im Aufwind

Optimismus in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Kursplus

TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX aktuell