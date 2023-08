United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Montagmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 15,83 EUR.

Die United Internet-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 15,83 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 15,73 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.425 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2022 bei 25,93 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 63,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 21,79 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 25,35 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,65 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von United Internet wird am 10.11.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

United Internet und 1&1 gewinnen viele Kunden hinzu - Aktien von 1&1 und United Internet gefragt

Vodafone-Aktie verliert: Funklöcher bei schnellem Verzicht auf 5G-Technik aus China

1&1-Aktie mit Kurssprung: 1&1 schließt Vorvertrag für National-Roaming-Partnerschaft mit Vodafone