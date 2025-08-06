United Internet Aktie News: United Internet am Mittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 25,14 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,14 EUR ab. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 23,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.562 United Internet-Aktien.

Bei 25,88 EUR erreichte der Titel am 15.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 2,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,671 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,19 EUR an.

Am 12.05.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

