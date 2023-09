United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Mittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 18,34 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 18,34 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 18,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,21 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.258 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 23,12 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,50 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,35 EUR je United Internet-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2022. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 1.483,00 EUR gegenüber 1.443,70 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von United Internet.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

United Internet-Aktie stark: United Internet kommt in den MDAX - KRONES-Aktie fliegt raus

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in United Internet angefallen

United Internet-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats