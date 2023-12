United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagmittag verlustreich

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 20,26 EUR.

Die United Internet-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 20,26 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 20,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.438 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,87 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 11,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 26,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

