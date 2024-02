United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Bei der United Internet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 23,60 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie um 15:49 Uhr im XETRA-Handel bei 23,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 23,66 EUR. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,36 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.598 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 47,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,504 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 28,03 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,92 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

