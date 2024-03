United Internet Aktie News: United Internet am Freitagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 22,46 EUR.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 22,46 EUR. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 22,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,82 EUR. Bisher wurden heute 19.838 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 11,58 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 44,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,504 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 28,64 EUR.

Am 10.11.2023 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 1.483,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von United Internet wird am 21.03.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,90 EUR im Jahr 2023 aus.

