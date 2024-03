United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 22,48 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 22,48 EUR. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 22,24 EUR. Bei 22,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.593 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 25,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 10,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 81,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,504 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 28,64 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 10.11.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

