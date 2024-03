United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 22,66 EUR.

Die United Internet-Aktie konnte um 09:01 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 22,66 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 22,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,82 EUR. Bisher wurden heute 98 United Internet-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,59 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,38 EUR am 08.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,504 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,64 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 10.11.2023 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 1.483,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.443,70 EUR umgesetzt worden waren.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 20.03.2025.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,90 EUR je Aktie.

