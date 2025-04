United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Dienstagmittag

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 17,45 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 17,45 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,23 EUR. Zuletzt wechselten 78.296 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR an. Mit einem Zuwachs von 41,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 16,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,482 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,30 EUR aus.

United Internet ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.05.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende zurück

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge