United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 26,24 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 26,24 EUR zu. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 26,70 EUR. Bei 25,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 76.534 United Internet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,70 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 1,75 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 79,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,671 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,19 EUR.

United Internet gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Mrd. EUR – ein Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2025 aus.

