United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag kaum bewegt

Die Aktie von United Internet zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die United Internet-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,96 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 22,96 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 23,00 EUR zu. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 73.648 United Internet-Aktien.

Am 03.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,70 EUR. Gewinne von 3,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,43 EUR.

United Internet veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,72 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je United Internet-Aktie.

