United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagvormittag in Rot

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 22,48 EUR.

Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 22,48 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 22,40 EUR. Mit einem Wert von 22,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.875 Stück gehandelt.

Am 03.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,70 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 5,43 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2023 (12,38 EUR). Mit Abgaben von 44,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 10.11.2023. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von United Internet wird am 21.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je United Internet-Aktie.

