United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagmittag in Rot

Um 12:22 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 20,83 EUR ab. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 20,67 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 233.557 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,72 Prozent hinzugewinnen. Am 16.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 15,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.392,30 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.03.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. United Internet dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2022 2,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Erstkurs der IONOS-Aktie unter Ausgabepreis: IONOS-IPO entpuppt sich als durchwachsen für United Internet

IONOS-IPO im Fokus: Was vom Börsengang der United Internet-Tochter zu erwarten ist - Bewertung geringer als erwartet

Januar 2023: So schätzen Experten die United Internet-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse