United Internet Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von United Internet

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 20,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 20,14 EUR. Mit einem Wert von 21,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 427.132 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,92 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,08 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,86 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,29 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 10.11.2022. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.392,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.03.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 27.03.2024 dürfte United Internet die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Aktie aus.

