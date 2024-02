United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Freitagvormittag

United Internet im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 23,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,54 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,52 EUR. Bisher wurden heute 13.268 United Internet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,32 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,504 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 28,03 EUR angegeben.

Am 10.11.2023 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 20.03.2025.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,92 EUR je Aktie.

